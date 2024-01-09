Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, который кинул своего сына в снег

"Первый полет Лео" (так блогер назвал видео) может обернуться уголовным делом. Кроме того, Косенко проверяют на уплату налогов.
До этого блогер заявлял, что собирается снять самое популярное видео в запрещенной соцсети. Кадры с малышом уже собрали миллионы просмотров. И тысячи гневных комментариев.
Многие предполагают, что на видео не сын Лео, а кукла. Но это не подтвердили.
Сам блогер живет в США, в Лос-Анджелесе. А действие на видео происходило в Куршевеле.
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