11 января
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Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, который кинул своего сына в снег

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения Косенко противоправных действий в отношении младенца. Напомним, блогер кинул малыша лицом в снег и заснял на видео.

Кадр из видео.
Кадр из видео.
Социальные сети

"Первый полет Лео" (так блогер назвал видео) может обернуться уголовным делом. Кроме того, Косенко проверяют на уплату налогов.

До этого блогер заявлял, что собирается снять самое популярное видео в запрещенной соцсети. Кадры с малышом уже собрали миллионы просмотров. И тысячи гневных комментариев.

Многие предполагают, что на видео не сын Лео, а кукла. Но это не подтвердили.

Сам блогер живет в США, в Лос-Анджелесе. А действие на видео происходило в Куршевеле.

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