Барнаульцы предупредили водителей о новом виде автоподстав

Девушка рассказала, что странная ситуация произошла с ее подругой 4 апреля. Машина была припаркована по адресу ул. Пролетарская, 76.
Когда девушка вышла с работы, то обнаружила следующую картину. Водитель поставил свое авто очень близко к ее транспорту.
«Она дождалась владельца автомобиля. Он пришел и начал обвинять ее, что она сдавала назад и помяла его машину», — добавила автор записи.
С помощью брелка сигнализации она смогла доказать, что даже не открывала машину. После того, как приехал аварком, девушка предъявила доказательства им.
Водитель «Тойоты» признал свою вину и написал расписку о том, что не имеет претензий. Автор записи призвала водителей быть осторожнее.
Ранее в Барнауле задержали автоподставщиков, совершивших более 120 ДТП.