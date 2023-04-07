10 апреля
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Происшествия

Барнаульцы предупредили водителей о новом виде автоподстав

Жительницу города чуть не подставили мошенники, сообщает группа ВКонтакте «Инцидент Барнаул».

Новый способ автоподстав.
Новый способ автоподстав.
Группа ВКонтакте "Инцидент Барнаул"

Девушка рассказала, что странная ситуация произошла с ее подругой 4 апреля. Машина была припаркована по адресу ул. Пролетарская, 76.

Когда девушка вышла с работы, то обнаружила следующую картину. Водитель поставил свое авто очень близко к ее транспорту.

«Она дождалась владельца автомобиля. Он пришел и начал обвинять ее, что она сдавала назад и помяла его машину», — добавила автор записи.

С помощью брелка сигнализации она смогла доказать, что даже не открывала машину. После того, как приехал аварком, девушка предъявила доказательства им.

Водитель «Тойоты» признал свою вину и написал расписку о том, что не имеет претензий. Автор записи призвала водителей быть осторожнее.

Ранее в Барнауле задержали автоподставщиков, совершивших более 120 ДТП.

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