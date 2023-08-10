Барнаульцы пожаловались на огромную стаю бездомных собак в центре города

Стая как минимум из десятка бродячих собак спокойно разгуливает по центру города, жалуются барнаульцы в сообществе Barnaul 22 .

Барнаульцы отмечают, что скоро предстоит отправлять детей в учебные заведения, но горожанам страшно отпускать их в одиночку.

На кадрах заметно, как собаки почти организованно перебегают пешеходный переход где-то в районе пр. Ленина.

При этом в центральной части города, возле моста на Новом рынке, также обитает стая собак. Сердобольные граждане подкармливают бездомных животных, а те, в свою очередь, бегают за всеми пешеходами, пытаясь допроситься до еды.

Кроме того, 10 августа жители Барнаула пожаловались на собак на ул. Шумакова, 32.

Животные здесь тоже далеко не безобидные - очевидцы рассказывают, что псы кидаются на людей. Отмечается, что как минимум один из них породистый. Они якобы охраняют стройплощадку, на заборе которой местные жители даже оставили надпись: "Уберите собак".

Резонансных случаев с пострадавшими от укусов бродячих собак в последнее время в регионе достаточно, особенно в Бийске. Например, в июне бродячая собака искусала лицо малыша на детской площадке в наукограде.

За месяц до этого, в мае, четырехлетняя девочка едва не осталась без глаза из-за бесхозного животного - тоже в Бийске.

В апреле в этом же городе бродячая собака прокусила ногу 12-летней девочке. А в Барнауле бездомный пес напал на 11-летнюю школьницу.

Бродячие собаки. "Каменские известия" / https://izvestiy-kamen.ru/

В то же время власти пытаются решить проблему. Например, пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку.

А также сообщали, что профилактические рейды по отлову регулярно проходят в Барнауле и других городах.

Однако жители Алтайского края не перестают жаловаться на бездомных животных. Обычно их отлавливают, прививают от бешенства и чипируют. Но после выпускают обратно на улицу.

Закон об эвтаназии должен был решить эту проблему - регионы получили право решать, будут ли на их территории усыплять бродячих собак после отлова.

Ранее мы рассказывали, что вошло в резонансный закон о бездомных животных.

При этом зоозащитники края взбунтовались. Волонтеры начали собирать подписи против эвтаназии бесхозных собак.