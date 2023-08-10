Барнаульцы пожаловались на огромную стаю бездомных собак в центре города

Барнаульцы отмечают, что скоро предстоит отправлять детей в учебные заведения, но горожанам страшно отпускать их в одиночку.
На кадрах заметно, как собаки почти организованно перебегают пешеходный переход где-то в районе пр. Ленина.
При этом в центральной части города, возле моста на Новом рынке, также обитает стая собак. Сердобольные граждане подкармливают бездомных животных, а те, в свою очередь, бегают за всеми пешеходами, пытаясь допроситься до еды.
Кроме того, 10 августа жители Барнаула пожаловались на собак на ул. Шумакова, 32.
Животные здесь тоже далеко не безобидные - очевидцы рассказывают, что псы кидаются на людей. Отмечается, что как минимум один из них породистый. Они якобы охраняют стройплощадку, на заборе которой местные жители даже оставили надпись: "Уберите собак".
Резонансных случаев с пострадавшими от укусов бродячих собак в последнее время в регионе достаточно, особенно в Бийске. Например, в июне бродячая собака искусала лицо малыша на детской площадке в наукограде.
За месяц до этого, в мае, четырехлетняя девочка едва не осталась без глаза из-за бесхозного животного - тоже в Бийске.
В апреле в этом же городе бродячая собака прокусила ногу 12-летней девочке. А в Барнауле бездомный пес напал на 11-летнюю школьницу.
В то же время власти пытаются решить проблему. Например, пообещали отловить бродячих собак в районе, где пес напал на 11-летнюю девочку.
А также сообщали, что профилактические рейды по отлову регулярно проходят в Барнауле и других городах.
Однако жители Алтайского края не перестают жаловаться на бездомных животных. Обычно их отлавливают, прививают от бешенства и чипируют. Но после выпускают обратно на улицу.
Закон об эвтаназии должен был решить эту проблему - регионы получили право решать, будут ли на их территории усыплять бродячих собак после отлова.
Ранее мы рассказывали, что вошло в резонансный закон о бездомных животных.
При этом зоозащитники края взбунтовались. Волонтеры начали собирать подписи против эвтаназии бесхозных собак.