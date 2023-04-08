10 апреля
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Происшествия

Барнаульцы пожаловались на беспредел в общественном транспорте

Водитель обматерил пассажиров, рассказал Telegram-канал «Barnaul 22».

Автобус №57.
Автобус №57.
Андрей Рябицев в fotobus.msk.ru

Жительница краевой столицы пожаловалась на водителя автобуса № 57.

По ее словам, на остановке «КДМ» водитель не стал ждать, когда все пассажиры зайдут в автобус. Он резко закрыл дверь, из-за чего сумку пожилой женщины придавило дверьми.

«Когда пассажиры начали говорить водителю, чтобы он открыл дверь, он начал ругаться нецензурной бранью», — отметила девушка.

Всю оставшуюся дорогу водитель доказывал, что он прав и ругался с пассажирами.

«Какой-то беспредел творится в общественном транспорте, не в первый раз сталкиваемся с такими водителями», — добавила жительница Барнаула.

Ранее водитель маршрутки выгнал двух подростков на проезжую часть в Барнауле.

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