Барнаульцы пожаловались на беспредел в общественном транспорте

Жительница краевой столицы пожаловалась на водителя автобуса № 57.
По ее словам, на остановке «КДМ» водитель не стал ждать, когда все пассажиры зайдут в автобус. Он резко закрыл дверь, из-за чего сумку пожилой женщины придавило дверьми.
«Когда пассажиры начали говорить водителю, чтобы он открыл дверь, он начал ругаться нецензурной бранью», — отметила девушка.
Всю оставшуюся дорогу водитель доказывал, что он прав и ругался с пассажирами.
«Какой-то беспредел творится в общественном транспорте, не в первый раз сталкиваемся с такими водителями», — добавила жительница Барнаула.
Ранее водитель маршрутки выгнал двух подростков на проезжую часть в Барнауле.