Барнаульцы бьют тревогу из-за попадающих в реку нечистот

По словам жителей по ул. Силикатная, они бьют тревогу с 13 апреля, но администрация и «Водоканал» списывают загрязнение и запах от реки на талые воды.

Чтобы проверить, что в реку утекают действительно канализационные нечистоты, местные жители провели эксперимент и добавили в канализационный колодец «Уранин-А».

Нечистоты в реке Пивоварка. «Алтайские крайности»

Это безвредный реактив, который благодаря цвету помогает определить протечки в системах водоснабжения.

Опасения барнаульце подтвердились: в реку Пивоварка действительно текут сточные воды.

При этом аварийная служба «Водоканала» проигнорировала уже три обращения. Еще на две жалобы не обратили внимания в администрации Железнодорожного района.

Ранее спасти Обь от неутешительной масляно-бензиновой картины призвала алтайская актриса.