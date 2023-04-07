10 апреля
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Происшествия

Барнаульца обвинили в публичном оправдании терроризма

В отношении 28-летнего жителя Барнаула возбудили уголовное дело за посты в соцсетях о запрещенной в РФ организации ИГИЛ, сообщает «Банкфакс».

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Несколько записей в одной из соцсетей появились на личной странице барнаульца весной 2022 года.

ФСБ обнаружили в них лингвистические и психологические признаки оправдания терактов, которые совершили в России представители «Исламского государства».

Правоохранители утверждают, что обвиняемый — идеологический сторонник подобных объединений.

В его доме нашли националистические книги и большую подборку материалов о деятельности запрещенной организации.

Теперь жителя Барнаула обвиняют в публичном оправдании терроризма с использованием интернета.

Мужчина признал вину. Расследование продолжают.

Ранее стало известно, что террористическая активность в Алтайском крае выросла впятеро. Регион занял 16 место в рейтинге регионов России по количеству зарегистрированных в январе-ноябре преступлений.

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