Барнаульский водоканал прокомментировал скандальную ситуацию с нечистотами в реке

Напомним, что жители по ул. Силикатная заметили загрязнение воды в реке 13 апреля. С помощью безопасного реактива «Уранин-А» они проверили, что нечистоты попадают в реку из канализации.
Жители обратились с проблемой в администрацию Железнодорожного района.
Власти, в свою очередь, обратилась к барнаульскому водоканалу.
Поэтому 25 апреля сотрудники предприятия выехали на место и провели необходимые работы для прочистки бесхозного участка канализационной сети.
Ранее спасти Обь от неутешительной масляно-бензиновой картины призвала алтайская актриса.