Барнаульский водоканал прокомментировал скандальную ситуацию с нечистотами в реке

Барнаульцы пожаловались на утечку в реку Пивоварка сточных вод из-за прорыва канализации. Однако сеть, на которой произошла утечка, не находится на обслуживании барнаульского водоканала.

Напомним, что жители по ул. Силикатная заметили загрязнение воды в реке 13 апреля. С помощью безопасного реактива «Уранин-А» они проверили, что нечистоты попадают в реку из канализации.

Жители обратились с проблемой в администрацию Железнодорожного района.

Власти, в свою очередь, обратилась к барнаульскому водоканалу.

Поэтому 25 апреля сотрудники предприятия выехали на место и провели необходимые работы для прочистки бесхозного участка канализационной сети.

Ранее спасти Обь от неутешительной масляно-бензиновой картины призвала алтайская актриса.