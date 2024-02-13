Барнаульский таксист распылил пассажирке в лицо перцовый баллончик

Водитель такси нахамил пассажирам на просьбу отодвинуть кресло подальше, а после начал вести себя неадекватно, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Таксист выкинул личные вещи пассажиров на обочину. Когда молодой человек отправился за ними, водитель резко нажал на газ и уехал с открытой дверью и девушкой в салоне.

После того как пассажирка попросила остановить машину, водитель достал перцовый баллончик и распылил его в салоне автомобиля в лицо девушке.

Автомобиль он в это время заблокировал. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги.

На месте происшествия работали скорая помощь и полиция.

Ранее таксист распылил в лицо беременной женщине и ребенку газовый баллон.

Самое важное - в нашем Telegram-канале