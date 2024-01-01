Барнаульские пожарные спасли женщину из горящей квартиры утром 1 января

Пожар произошел в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома на улице Попова.
Площадь возгорания составила 10 кв. м. Горели мебель и личные вещи.
Пожарные спасли из огня травмированную женщину. Еще 15 человек, в том числе два ребенка, эвакуировались из подъезда самостоятельно.
Пожар тушили15 человек личного состава и три единицы пожарной техники.
Ранее утром 30 декабря в пос. Лесной Алтайского края горел дом. Пострадала женщина и собака сгорела заживо.
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