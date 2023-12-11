Жительница Барнаула пыталась отравить бывшего возлюбленного водкой с метадоном

Женщина из Барнаула не смогла простить скандал и решила отравить бывшего парня водкой с метадоном, сообщает Mash Siberia.

Известно, что бывшие возлюбленные познакомились в 2018 году через интернет.

Со временем они начали жить вместе, и женщина занялась предпринимательской деятельностью, а мужчина активно ее в этом поддерживал.

Позже горожанка начала ревновать своего парня, и он решил уехать от нее.

Однако осенью текущего года женщина придумала план убийства. Ее брат достал наркотик метадон, который жительница Барнаула подсыпала в воду, и пошла в гости к бывшему с «гостинцами».

Довести дело до конца не удалось — полицейские узнали о готовящемся преступлении и забрали бутылку с ядовитой смесью. Возбужденно уголовное дело.

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