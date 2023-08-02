Барнаулец угнал Land Cruiser и потратил деньги с украденных банковских карт

31-летний мужчина возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, увидел возле чужого дома автомобиль и открытую дверь в жилище. Похититель пробрался в дом, взял в прихожей ключи от машины и достал банковские карты из женской сумочки.
На угнанном автомобиле барнаулец доехал до пивного бара, в котором приобрел алкоголь, потратив около 2 тыс. рублей с похищенных карт, сообщает АМИТЕЛ.
В течении 3-х часов подозреваемого задержали возле бара.
Также в ведомстве отметили, что мужчина и ранее был судим за аналогичные преступления.