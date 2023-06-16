Барнаулец прилег в автобусе на пол, разулся и заснул

Известно, что это был маршрут №47.
Мужчина сначала дремал сидя, потом переместился на пол, заснул. Понял, что ему неудобно, снял обувь - и дальше спать.
Ранее четыре взрослых и один несовершеннолетний пострадали в массовой аварии в Сростках.
Барнаулец утром 16 июня уснул на полу заполненного автобуса, сообщает "Инцидент Барнаул".
Известно, что это был маршрут №47.
Мужчина сначала дремал сидя, потом переместился на пол, заснул. Понял, что ему неудобно, снял обувь - и дальше спать.
Ранее четыре взрослых и один несовершеннолетний пострадали в массовой аварии в Сростках.
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