Барнаулец пострадал на Нагорном парке.

Отмечается, что мужчина скатился на ледянке вниз.
Ранее сообщалось, что мужчина поссорился с женой и выбросил своего ребенка из окна.
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На Нагоном парке в Барнауле пострадал барнаулец, сообщает «В курсе 22».
Отмечается, что мужчина скатился на ледянке вниз.
Ранее сообщалось, что мужчина поссорился с женой и выбросил своего ребенка из окна.
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