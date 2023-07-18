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Происшествия

Барнаулец ночью устроил стрельбу, разозлившись на шумную компанию во дворе

Компания молодых людей решила поздно вечером 17 июля устроить на Змеиногорском тракте музыкальный вечер, передают в Barnaul22.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

Очевидцы сообщают, что нарушители не ограничились собственным пением и музыкой, а пригласили вокалиста с микрофоном и большой колонкой.

Один из местных жителей не стал терпеть ночных гуляк и вышел сделать замечание.

Свидетели утверждают, что перепалка закончилась разбитой аудиосистемой, стрельбой и испорченным настроением.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В комментариях в соцсетях люди встали на сторону разозленного местного жителя.

Многие барнаульцы жалуются на пьяные компании под своими окнами и в парках, а также на салюты в позднее время, которые мешают выспаться перед рабочим днем.

Ранее неизвестные обстреляли стекло припаркованного автомобиля в Барнауле.

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