Барнаулец избил соседей за громкую музыку ночью

Накануне ночью в доме по ул. Шумакова, 45 разъяренный мужчина напал на своих соседей, сообщает " Инцидент Барнаул ".

Участница сообщества рассказала о деталях происшествия.

Инцидент произошел в 01:00. В квартире находилась компания из четырех человек, играла громкая музыка.

Из соседней квартиры на лестничную площадку вышел мужчина и через счетчик выключил свет у отдыхающих.

Одна из женщин вышла разобраться в ситуации и получила от агрессивного жильца удар по лицу. Затем он начал бросаться на мужчин. Одного из них стащил по лестнице и швырнул об плитку.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Нападавший сосед сбежал.

Потерпевшие написали заявление в полицию и сняли побои.

Ранее пьяный житель Алтайского края избил сожителя своей бывшей возлюбленной.