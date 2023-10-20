Барнаулец избил соседей за громкую музыку ночью

Участница сообщества рассказала о деталях происшествия.
Инцидент произошел в 01:00. В квартире находилась компания из четырех человек, играла громкая музыка.
Из соседней квартиры на лестничную площадку вышел мужчина и через счетчик выключил свет у отдыхающих.
Одна из женщин вышла разобраться в ситуации и получила от агрессивного жильца удар по лицу. Затем он начал бросаться на мужчин. Одного из них стащил по лестнице и швырнул об плитку.
Пострадавший получил черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. Нападавший сосед сбежал.
Потерпевшие написали заявление в полицию и сняли побои.
Ранее пьяный житель Алтайского края избил сожителя своей бывшей возлюбленной.