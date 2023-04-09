Автомобиль загорелся и взорвался во дворе дома, пламя достигло четвертого этажа

В Воронеже дотла выгорели два автомобиля, припаркованные во дворе жилого дома.

Перед взрывом автомобиль полностью полностью охватил огонь.

В момент взрыва облако пламени поднялось на высоту четвертого этажа. Огонь охватил и соседний припаркованный автомобиль Renault, который также выгорел, указывает Газета.Ru.

На место происшествия прибыли пожарные. Правоохранители устанавливают причину произошедшего.

Ранее на краю обрыва нашли сгоревший автомобиль Mazda с костями внутри. А три молодых девушки после ДТП заживо сгорели в салоне автомобиля. Проезжая перекресток на подъезде к городу, водитель из-за превышения скорости потеряла контроль над управлением. Иномарка съехала в кювет, врезалась в придорожные деревья и от удара загорелась.