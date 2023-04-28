Автомобиль вместе с пассажирами утонул в алтайской реке

Трагедия, вероятно, произошла на реке Корболиха, в долине которой расположен Змеиногорск.
По словам свидетельницы происшествия, в автомобиле находились муж с женой. Супруг недавно вернулся из зоны СВО. У пары осталось двое детей.
Еще одним погибшим стал парень, фельдшер скорой медицинской помощи. У него были ребенок и беременная жена.
По предварительной информации, виноват несчастный случай.
Ранее микроавтобус вместе с пассажирами — отцом и сыном — утонул в реке Барнаулка. Однако тогда людям удалось выбраться из машины.