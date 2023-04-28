28 апреля
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Происшествия

Автомобиль вместе с пассажирами утонул в алтайской реке

Автомобиль «Нива» утонул вместе с людьми в реке в Змеиногорске, сообщают очевидцы в Telegram-канале «Инцидент Барнаул».

Автомобиль утонул вместе с пассажирами.
Автомобиль утонул вместе с пассажирами.
"Инцидент Барнаул"

Трагедия, вероятно, произошла на реке Корболиха, в долине которой расположен Змеиногорск.

По словам свидетельницы происшествия, в автомобиле находились муж с женой. Супруг недавно вернулся из зоны СВО. У пары осталось двое детей.

Еще одним погибшим стал парень, фельдшер скорой медицинской помощи. У него были ребенок и беременная жена.

По предварительной информации, виноват несчастный случай.

Ранее микроавтобус вместе с пассажирами — отцом и сыном — утонул в реке Барнаулка. Однако тогда людям удалось выбраться из машины.

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