Автомобиль в Барнауле облили краской.

Это произошло во дворе дома на Павловском тракте, 299. Машина была припаркована.

Кто это сделал — неизвестно. Причиной произошедшего, скорее всего, стало то, что транспортное средство мешало передвижению пешеходам.

В комментариях мнения пользователей разделились: кто-то считает, что водители постоянно паркуются в неподходящих местах, а кто-то заявляет, что портить чужое имущество нельзя.

"Сколько живу, ни разу мне не мешали припаркованные машины ходить, обхожу и даже внимания не обращаю. Но если бы прям мешали, то высказала бы в лицо, а не портила чужое имущество", — написала подписчица.

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