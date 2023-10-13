Автомобиль сгорел на алтайской трассе после столкновения с иномаркой

УАЗ сгорел после столкновения с иномаркой на трассе возле села Калманка, сообщают очевидцы во "В курсе 22".

ДТП произошло утром 13 октября. УАЗ столкнулся с минивэном и загорелся на трассе. Приехали спасатели.

На дороге остались осколки автомобилей.

Сообщают о пострадавших, но подробностей пока нет.

Ранее в Барнауле 11 октября произошло страшное ДТП на пр. Красноармейском. Легковушка влетела в трамвайную остановку. Пострадали два человека. Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП на Красноармейском. "Инцидент Барнаул". ДТП на Красноармейском. "Инцидент Барнаул".

Эксперты еще в 2022 году говорили, что остановка на том месте построена не по правилам - она очень узкая.