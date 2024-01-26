Автомобиль с российскими туристами перевернулся в Таиланде

Это произошло на острове Пхукет.

Водитель не справился с управлением, машину занесло. Автомобиль перевернулся на крышу.

На место происшествия прибыли экстренные службы, указывает Lenta.ru.

Пассажирка получила легкие травмы. Мужчина серьезно не пострадал.

Ранее российские туристы попали в ДТП в Таиланде. Водитель автобуса по дороге из Кату в Патонг не смог затормозить на спуске с холма и протаранил несколько транспортных средств. В результате пострадали несколько туристов и находившийся с ними персонал туркомпании, а также беременная гражданка Таиланда, которая была в одном из автомобилей.

Все пострадавшие были доставлены в Patong Hospital. Их точное число неизвестно, однако подтверждено, что тяжелых травм никто не получил.

Самое важное - в нашем Telegram-канале