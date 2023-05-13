Автомобиль разлетелся напополам после жесткого ДТП в Барнауле

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло неподалеку от дома №83 "Д".
19-летний молодой человек за рулем "Ниссана" с водительским стажем с 2022 года превысил скорость и потерял контроль над управлением.
Машина налетела на бордюр и стойку дорожных знаков. На кадрах, которые запечатлел видеорегистратор очевидца, заметно, что автомобиль на большой скорости петлял по дороге, а затем влетел в препятствие.
Помимо водителя, в машине находился его ровесник-пассажир. Оба получили травмы, им оказали медпомощь в горбольнице №1. Пассажира госпитализировали.
Госавтоинспекция ведет проверку.
Ранее стало известно, что с начала года в ДТП на Алтае погибло уже полсотни человек.