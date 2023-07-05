5 июля
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Происшествия

Автомобиль попал под колеса грузового поезда в Алтайском крае

Грузовой поезд протаранил "Рено Логан" на железнодорожном переезде перегона Урываево - Панкрушиха ночью 5 июля, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Автомобиль попал под колеса грузового поезда в Алтайском крае.
Автомобиль попал под колеса грузового поезда в Алтайском крае.
Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Водитель машины выехал на пути прямо перед приближающимся составом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояния было недостаточно.

Внутри легковушки находились пять человек.

В результате столкновения никто не пострадал. На движение других поездов инцидент не повлиял.

В РЖД отмечают, что поезд имеет исправную звуковую и световую сигнализацию, шумовые полосы, дополнительные знаки и проблесковые маячки.

Водителей просят быть бдительными при пересечении ж/д путей и строго соблюдать ПДД.

Ранее пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае.

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