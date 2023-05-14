16 мая
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Происшествия

Авиазасада: погибли экипажи двух вертолетов Ми-8 и двух истребителей

Два истребителя ВКС РФ и два вертолета Ми-8 потерпели крушение в Брянской области, указывает Газета.Ru.

Бомбардировщик Су-34.
Бомбардировщик Су-34.
Сайт ОАК

Все экипажи погибли — 9 человек. Власти региона подтвердили крушение только одного вертолета, пишет "Коммерсантъ". Машины — из одной авиагруппы.

Один Ми-8 упал в частном секторе в Клинцах — его сбили ракетой. Ранена 51-летняя местная жительница. Повреждено пять домов.

Версия

Эксперты считают, что авиагруппа ВКС, скорее всего, попала в засаду. Брянская полиция ищет возможных диверсантов, объявлен план «Перехват».

Ранее ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Крыму. Погибли оба летчика.

"Война на истощение"

В последний раз гибель машин такого же масштаба произошла во время «Войны на истощение» между Египтом и Израилем. В ней принимали участие советские летчики, сообщает Avia.pro.

30 июля 1971 года в воздушном бою с израильскими ВВС советская авиация потеряла четыре МиГ-21, угодив в авиазасаду.

Кодовое название того боя — операция «Римон 20».

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