25 августа
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Происшествия

Авиакомпания "Россия" сообщила, по какой причине Boeing вернулся в аэропорт вылета

Борт авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Красноярск — Ош, вернулся в сибирский авиаузел сразу после взлета.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

Инцидент произошел 21 августа.

Пресс-служба авиаперевозчика пояснила altapress.ru о причинах случившего. Произошло отслаивание герметика на лобовом стекле пилота.

Командир воздушного судна (КВС) принял решение вернуться в аэропорт вылета. Авиакомпания направила резервный борт в красноярский аэропорт Емельяново. Самолет вылетел в 22:23 по московскому времени и приземлился в аэропорту Оша в 01:39 по Москве.

Пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и горячее питание.

Ранее летевший в столицу лайнер "России" вернулся в аэропорт взлета. Причина - плохое самочувствие одного из пассажиров.

Лайнер выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву. Самолет пересек Татарский пролив и вернулся в аэропорт.

Сначала экипаж рассматривал возможность экстренной посадки в аэропорту Хабаровска. Однако там самолет не приняли.

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