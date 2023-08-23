Авиакомпания "Россия" сообщила, по какой причине Boeing вернулся в аэропорт вылета

Инцидент произошел 21 августа.
Пресс-служба авиаперевозчика пояснила altapress.ru о причинах случившего. Произошло отслаивание герметика на лобовом стекле пилота.
Командир воздушного судна (КВС) принял решение вернуться в аэропорт вылета. Авиакомпания направила резервный борт в красноярский аэропорт Емельяново. Самолет вылетел в 22:23 по московскому времени и приземлился в аэропорту Оша в 01:39 по Москве.
Пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и горячее питание.
Ранее летевший в столицу лайнер "России" вернулся в аэропорт взлета. Причина - плохое самочувствие одного из пассажиров.
Лайнер выполнял рейс из Южно-Сахалинска в Москву. Самолет пересек Татарский пролив и вернулся в аэропорт.
Сначала экипаж рассматривал возможность экстренной посадки в аэропорту Хабаровска. Однако там самолет не приняли.