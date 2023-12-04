Авария с рейсовым автобусом произошла в Барнауле

ДТП произошло на пр. Космонавтов.
Информации об обстоятельствах аварии и пострадавших нет.
Ранее на пересечении улиц в Барнауле массово столкнулись автомобили. На ул. Попова — ул. Семенова произошло жесткое ДТП с участием нескольких автомобилей.
Автобус вылетел в кювет, сообщает "В Курсе 22".
ДТП произошло на пр. Космонавтов.
Информации об обстоятельствах аварии и пострадавших нет.
Ранее на пересечении улиц в Барнауле массово столкнулись автомобили. На ул. Попова — ул. Семенова произошло жесткое ДТП с участием нескольких автомобилей.
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