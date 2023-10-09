Армия Израиля приступила к полной блокаде сектора Газа

По его словам, не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.
Также он отметил, что армия Израиля отвечает соответствующе на действия "людей-животных".
Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.
О полной осаде заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант, сообщает URA.ru.
По его словам, не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.
Также он отметил, что армия Израиля отвечает соответствующе на действия "людей-животных".
Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.
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