22 ноября
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Происшествия

Американский военный Boeing потерпел крушение при посадке

Многоцелевой самолет Boeing P8-A Poseidon ВМС США потерпел крушение при посадке на Гавайях.

Флаг США.
Флаг США.
Ed Garcia, CC BY 2.0, part from original.

Самолет вылетел за пределы полосы и упал в мелководье, указывает bfm.ru. На борту находились девять человек. Они выжили.

И самостоятельно добрались до берега.

Ранее военные нашли обломки истребителя-невидимки. Авиабаза подтвердила, что летчик F-35 в безопасности. Военные не раскрыли причину катапультирования пилота.

Самолет F-35B из эскадрильи истребителей второго авиакрыла морской пехоты вылетел с авиабазы.

В полете произошла нештатная ситуация. Какая — не уточняется. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.

Поиски пропавшего F-35B сосредоточены в районе озер в центральной части штата Южная Каролина.

А самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки.

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