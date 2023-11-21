Американский военный Boeing потерпел крушение при посадке

Самолет вылетел за пределы полосы и упал в мелководье, указывает bfm.ru. На борту находились девять человек. Они выжили.
И самостоятельно добрались до берега.
Ранее военные нашли обломки истребителя-невидимки. Авиабаза подтвердила, что летчик F-35 в безопасности. Военные не раскрыли причину катапультирования пилота.
Самолет F-35B из эскадрильи истребителей второго авиакрыла морской пехоты вылетел с авиабазы.
В полете произошла нештатная ситуация. Какая — не уточняется. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали.
Поиски пропавшего F-35B сосредоточены в районе озер в центральной части штата Южная Каролина.
А самый дорогой бомбардировщик в мире загорелся во время посадки.