16 апреля
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Происшествия

Алтайскую торговую сеть оштрафовали за рекламу водки возле школы

Рекламу торговой сети «Аникс» признали нарушающей закон еще в ноябре 2022. Теперь же определились с наказанием, сообщает Алтайское краевое УФАС.

Водка.
Водка.
freepik.com/Racool_studio

Аудиореклама разных марок водки звучала в торговом зале одного из магазинов в Бийске. Его расположение заинтересовала антимонопольную службу.

Специалисты сделали замеры от магазина до периметра ближайших зданий и установили, что реклама алкогольной продукции звучала менее чем в 100 м от школы.

Соответственно, услышать звуковой ролик могли не только потребители спиртного, но и несовершеннолетние. А это противоречит требованиям закона «О рекламе», запрещающем размещать рекламу алкоголя в образовательных учреждениях.

В результате торговая сеть получила штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее пенсионерке из алтайского села выписали штраф за продажу самогона.

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