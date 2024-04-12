13 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Алтайский журналист ушел добровольцем на СВО и лишился ноги

Тележурналист признался, что после спецоперации вернулся другим человеком и пересмотрел ценности на жизнь, сообщает «Инцидент Барнаул».

Антон Киселенко.
Антон Киселенко.
Скриншот из видео «Инцидент Барнаул».

Известный барнаульский телеведущий и журналист Антон Киселенко ранее побывал на СВО и был ранен.

До спецоперации Киселенко работал ведущим информационного канала «Город» и телеканала «Катунь 24». Он отличился во время выполнения боевых задач и был награжден орденом Мужества. Ноги он лишился в боях на сватовском направлении.

Киселенко отметил, что с началом мобилизации сам пошел в военкомат.

Бывший журналист рассказал и о дальнейших планах на жизнь, он планирует провести «долгую семейную счастливую жизнь». Также Киселенко признался, что на СВО пересмотрел свои ценности и понял, что в обычной жизни много лишнего.

Киселенко после нескольких госпиталей удалось приобрести новых друзей по всей стране и сейчас поддерживает с ними связь. Кроме того, он встретил девушку, с которой поселился в Красногорске.

Ранее сообщалось, что женщина вышла замуж и похоронила мужа одновременно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость