Алтайский журналист ушел добровольцем на СВО и лишился ноги

Тележурналист признался, что после спецоперации вернулся другим человеком и пересмотрел ценности на жизнь, сообщает «Инцидент Барнаул».

Известный барнаульский телеведущий и журналист Антон Киселенко ранее побывал на СВО и был ранен.

До спецоперации Киселенко работал ведущим информационного канала «Город» и телеканала «Катунь 24». Он отличился во время выполнения боевых задач и был награжден орденом Мужества. Ноги он лишился в боях на сватовском направлении.

Киселенко отметил, что с началом мобилизации сам пошел в военкомат.

Бывший журналист рассказал и о дальнейших планах на жизнь, он планирует провести «долгую семейную счастливую жизнь». Также Киселенко признался, что на СВО пересмотрел свои ценности и понял, что в обычной жизни много лишнего.

Киселенко после нескольких госпиталей удалось приобрести новых друзей по всей стране и сейчас поддерживает с ними связь. Кроме того, он встретил девушку, с которой поселился в Красногорске.

Ранее сообщалось, что женщина вышла замуж и похоронила мужа одновременно.

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