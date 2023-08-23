Алтайский турист насмерть сбил пешехода в Сочи

Авария произошла на дублере Курортного проспекта. 34-летний житель Алтайского края управлял автомобилем Nissan и сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Пешеход скончался на месте от полученных травм. По данным "КП-Сочи", погибший был дорожным рабочим.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее на спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП. 59-летний местный житель на Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ Hunter.