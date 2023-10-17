18 октября
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Происшествия

Алтайские таможенники обнаружили интересную находку

Алтайская таможня обнаружила в багажнике автомобиля расчлененную тушу медведя

Бурый медведь.
Бурый медведь.
ru.wikipedia.org

За рулем автомобиля, в котором и был найден медведь, находился гражданин Республики Казахстан, его остановили в районе пункта пропуска "Кулунда". Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

У мужчины в багажнике были найдены замороженные части медведя, как предположили сотрудники таможни, для изготовления чучела. А также мясо животного.

Документов, разрешающих вывоз у водителя не оказалось.

Алтайская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде и продолжает расследование.

Бурый медведь сейчас находится под угрозой исчезновения.

Ранее Национальный парк "Салаир" поделился видео, где медведи устроили "веселую вечеринку с бассейном".

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