Алабай без хозяина напал на подростка в Бийске

Ребенок рыбачил на берегу реки, когда пес укусил его за левое предплечье.
Мальчик дошел домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали скорую.
Врачи обработали укус и наложили асептическую повязку.
Собаку поймали, но установить личность хозяина не удалось.
Дело о нападении алабая взял на контроль прокурор Алтайского края.
Ведомство даст оценку исполнению органами местного самоуправления закона об обращении с безнадзорными животными.
А если найдется хозяин пса - оценят уже его на соблюдение требований к содержанию домашних животных.
После виновных привлекут к ответственности. Пока что проверка продолжается.
Ранее стало известно, что за укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России.