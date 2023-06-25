27 июня
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Происшествия

Алабай без хозяина напал на подростка в Бийске

Собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка в Бийске, сообщает пресс-служба городской станции скорой медпомощи.

Алабай - среднеазиатская овчарка.
Алабай - среднеазиатская овчарка.
alabaihelp.kamrbb.ru

Ребенок рыбачил на берегу реки, когда пес укусил его за левое предплечье.

Мальчик дошел домой и рассказал о случившемся родителям. Взрослые вызвали скорую.

Врачи обработали укус и наложили асептическую повязку.

Собаку поймали, но установить личность хозяина не удалось.

Дело о нападении алабая взял на контроль прокурор Алтайского края.

Ведомство даст оценку исполнению органами местного самоуправления закона об обращении с безнадзорными животными.

А если найдется хозяин пса - оценят уже его на соблюдение требований к содержанию домашних животных.

После виновных привлекут к ответственности. Пока что проверка продолжается.

Ранее стало известно, что за укусы собак хотят ввести штрафы до 200 тыс. рублей в России.

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