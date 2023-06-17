Актрису сериала "Беспринципные" Кристину Бабушкину вместе с мужем задержала полиция

Кристину Бабушкину и ее супруга Андрея Гацунаева задержали в Москве. В их машине нашли пакет с наркотиками, а Гацунаев набросился на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Машину, в которой ехали Кристина Бабушкина и ее муж Андрей Гацунаев, остановила дорожно-патрульная служба УВД по Центральному округу Москвы 16 июня.

Гацунаева попросили выйти из машины. В ответ бизнесмен набросился на сотрудников ГИБДД и укусил одного из них за руку.

Во время осмотра машины актеров полицейские обнаружили пакет с белым порошком. По предварительной информации, экспертиза установила, что в пакете находился кокаин массой около 0,5 грамма.

Бабушкина и Гацунаеву доставили в отделение полиции. Бизнесмен стал фигурантом обоих дел - незаконное приобретение наркотиков и нападение на сотрудника ГИБДД.

После инцидента Театр имени Ермоловой отменил спектакль «Неидеальный Че», в котором играла Кристина Бабушкина.

Актриса известна по ролям в российских сериалах «Дальнобойщики», «Доктор Тырса», «Беспринципные».