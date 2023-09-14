Актриса Рамиля Искандер пошла на сделку со следствием

Напомним, что Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.
Запрещенные вещества были обнаружены в доме Рамили Хисамовой в ходе обысков и в салоне ее автомобиля. Правоохранительные органы изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина.
На допросе она рассказала следствию, кто являлся одним из ее подельников.
Соучастником преступления оказался, задержанный 1 сентября в городе Кузнецке Пензенской области, 32-летний безработный Максим Рудаков.
Ранее заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.