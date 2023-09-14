15 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Актриса Рамиля Искандер пошла на сделку со следствием

Рамиля Искандер пошла на сделку со следствием для того, чтобы ее дело было выделено в отдельное производство, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Напомним, что Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.

Запрещенные вещества были обнаружены в доме Рамили Хисамовой в ходе обысков и в салоне ее автомобиля. Правоохранительные органы изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина.

На допросе она рассказала следствию, кто являлся одним из ее подельников.

Соучастником преступления оказался, задержанный 1 сентября в городе Кузнецке Пензенской области, 32-летний безработный Максим Рудаков.

Ранее заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость