Актриса Рамиля Искандер пошла на сделку со следствием

Рамиля Искандер пошла на сделку со следствием для того, чтобы ее дело было выделено в отдельное производство, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Напомним, что Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.

Запрещенные вещества были обнаружены в доме Рамили Хисамовой в ходе обысков и в салоне ее автомобиля. Правоохранительные органы изъяли чуть меньше 2 кг мефедрона и 0,05 г кокаина.

На допросе она рассказала следствию, кто являлся одним из ее подельников.

Соучастником преступления оказался, задержанный 1 сентября в городе Кузнецке Пензенской области, 32-летний безработный Максим Рудаков.

Ранее заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер арестовали за продажу про наркотиков.