Актер из популярного сериала отдал мошенникам 13 млн рублей

Он отдал злоумышленникам около 13 млн рублей во время заключения сделки для покупки квартиры в столице, сообщает Telegram-канал Shot.

Актер решил приобрести недвижимость в Москве. Вскоре в соцсети на него вышел агент по недвижимости и пообещал помочь с документами.

После того, как актер нашел подходящую квартиру, настал финал — он перечислил «менеджеру по недвижимости» 12,8 млн рублей. А вскоре «риэлтор» перестал выходить на связь, указывает Газета.ru.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае группа мошенников получала миллионы рублей, обманывая людей на сайте поиска автомобилей.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год мошенники обманывали людей с помощью популярного интернет-сервиса, где путешественники подыскивали автомобильный транспорт для дальних поездок.

Участники группы регистрировались на сайте и размещали фиктивные объявления. Тем, кто откликался на предложение, предлагали перейти на личную переписку в мессенджере.

Затем клиентов просили оплатить заказ через фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники крали данные банковских карт и списывали деньги - от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.