Агрессивный медведь носился по городу, рычал и скалил пасть на прохожих

ЧП случилось в Петрозаводске. Сначала медведь бегал возле одной из городских школ, потом нырнул в кусты и пропал, пишет gubdaily.ru. А потом вновь появился и уже стал проявлять агрессию - начал рычать на прохожих и скалить зубы.

Потом косолапый буквально рванул через перекресток, подбежал уже к другой школе. А потом скрылся в зарослях.

Очевидцы известили полицейских о происшествии.

Ранее медведь пришел в российский поселок и по-хозяйски занял один из домов. Уточнялось, что дом заброшенный. Однако в соседних строениях проживают люди. Они, естественно, обеспокоены таким "соседством".

Сельчане уже два раза пытались выпроводить животное обратно в лес, но медведь возвращался.

Также проснувшихся медведей стали замечать в алтайских горах. Косолапые вышли из спячки и начали искать пропитание.