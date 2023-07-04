Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск самолетов (обновлено)

Столичный аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщают РИА Новости.

На момент написания новости ограничения введены до 8:00 мск. Причины указываются как технические.

Несколько самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково, направлены в другие аэропорты, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании. Это рейсы из из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

Самолеты теперь летят в Домодедово и Шереметьево.

Онлайн-табло. Внуково

При этом известно, что другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.

Аэропорт ввел ограничения после сообщения о сбитых беспилотниках в Новой Москве. Несколько БПЛА обезвредили в поселке Валуево и в Кубинки.

Обновлено в 12:14.

Аэропорт Внуково возобновил работу в 8:00 мск, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.