4 июля
﻿
Происшествия

Аэропорт Внуково ограничил прием и выпуск самолетов (обновлено)

Столичный аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщают РИА Новости.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

На момент написания новости ограничения введены до 8:00 мск. Причины указываются как технические.

Несколько самолетов, которые должны были приземлиться во Внуково, направлены в другие аэропорты, следует из онлайн-табло на сайте авиакомпании. Это рейсы из из Шарм-Эль-Шейха, Дубая, Махачкалы, Челябинска и Новосибирска.

Самолеты теперь летят в Домодедово и Шереметьево.

Онлайн-табло.
Онлайн-табло.
Внуково

При этом известно, что другие аэропорты Москвы и Московской области работают штатно.

Аэропорт ввел ограничения после сообщения о сбитых беспилотниках в Новой Москве. Несколько БПЛА обезвредили в поселке Валуево и в Кубинки.

Обновлено в 12:14.

Аэропорт Внуково возобновил работу в 8:00 мск, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость