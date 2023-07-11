Адвокаты отказываются работать с Манишиным, а краевой суд рассмотрит его жалобу - что известно о деле возможного политеховского маньяка

Новость о возможной поимке политеховсокго маньяка немало взволновала барнаульцев и жителей края. Под подозрением находится бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин. Что известно о деле, которое длится уже полтора месяца - в материале altapress.ru.

11 июля, в Алтайском краевом суде рассмотрят жалобу об изменении меры пресечения Виталию Манишину, поданную его адвокатом еще 22 мая, сообщает "Толк".

Издание отмечает, что на данный момент материалы жалобы на сайте суда не отображаются, от посторонних глаз их скрывает пометка "судебный контроль". Адвокат Манишина отказывается комментировать ситуацию.

Между тем издание "Атмосфера" отмечает, что рассмотрение апелляции затянулось, так как заседание несколько раз переносили из-за отсутствия адвоката.

В мае интересы Виталия Манишина представляла адвокат Анастасия Шепедко. Информацию о том, почему Шепедко больше не работает с подозреваемым, изданию оперативно выяснить не удалось.

Сама адвокат отказалась давать комментарии. "Атмосфера" предполагает, что от услуг защитника мог отказаться сам Манишин.

Напоминаем, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года. Как сообщает Baza, Манишин признался в убийствах пятерых абитуриенток из политеха.

Однако в Следственном комитете эту информацию не подтвердили. По официальным данным, Манишина подозревают в другом преступлении: убийстве девушки, совершенном в 1989 году в Родинском районе.