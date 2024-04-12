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«Золотая Подкова» приглашает на гастро-ужин «Симфония моря. Устричный вечер»

Предлагаем почувствовать вкус моря и его бесконечные глубины на уникальном вечере, который обещает стать кулинарным путешествием для всех пяти чувств.

Загородный комплекс «Золотая Подкова» приглашает на гастро-ужин «Симфония моря. Устричный вечер»
Загородный комплекс «Золотая Подкова» приглашает на гастро-ужин «Симфония моря. Устричный вечер»
Источник: ЗК «Золотая Подкова».

В этом погружении в мир изысканных морепродуктов вы не только насладитесь мастерством наших шеф-поваров, но и станете частью иммерсивного опыта, раскрывающего новые грани восприятия.

Наши шеф-повара угостят вас: устрицей с креветкой и икрой палтуса, сашими ролл без риса с форерским лососем, манго, икрой летучей рыбы и лаймовым чизкейком, камчатским крабом на подушке из ромена, манго, соусом айоли с луковым джемом и мадагаскарским авокадо, осьминогом на гриле с соусом биск, мадагаскарским авокадо и сладким чатни из креветок и кокоса, в также вас ждет секретный десерт!



Ваше место в этом кулинарном путешествии уже ждет вас!

Дата: 27 апреля в 17:00
Место проведения: загородный комплекс «Золотая Подкова»

Количество мест ограничено, поэтому просим вас подтвердить свое участие заранее.
Стоимость: 5000 рублей (без проживания), 8000 рублей (с проживанием).

Бронирование: 55-45-77
Ольга Гутовская: +7 913 233-99-85

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