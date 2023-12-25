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Жители частного сектора могут установить автономную систему канализования стоков

Жители частных домов, которые не подключены к централизованной системе водоотведения, могут установить автономную систему очистки сточных вод ТополЭко. В основе её работы ускоренный естественный биологический процесс разложения стоков, а также современные инновационные технологии.

«Росводоканал Барнаул».
«Росводоканал Барнаул».
Источник: «Росводоканал Барнаул».

В установке ТополЭко сочетаются аэробная и анаэробная биологическая очистка при использовании системы импульсной мелкопузырчатой аэрации. Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении микроорганизмами активного ила и загрязняющих веществ, которые содержатся в стоках. Очищенные сточные воды становятся прозрачными, теряют склонность к загниванию, значительно снижается бактериальное загрязнение. На выходе получается чистая техническая вода и стабилизированный ил. На установку дается гарантия 10 лет, — пояснил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Установка позволяет быстро, удобно, качественно и без особых затрат решить вопрос утилизации бытовых стоков от отдельного жилого дома или групп домов, дач, коттеджей, коттеджных поселков, где отсутствует централизованная канализация. Также приобрести можно автономные погреба и кессоны.

Потребителям предлагают бесплатные выезд специалиста на участок и квалифицированный подбор очистного оборудования, ежедневную круглосуточную техническую поддержку. Для абонентов Росводоканал Барнаул предусмотрены специальные условия. Узнать подробности и приобрести установку можно, обратившись по номеру 500-101 и на сайте http://topol-eco-rosvodokanal.ru/.

Росводоканал предлагает жителям частного сектора установить автономную систему канализования стоков.
Росводоканал предлагает жителям частного сектора установить автономную систему канализования стоков.
Источник: компания Росводоканал.
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