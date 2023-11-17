Жители Алтайского края возмущенны разницей цен на газ в районах

В Алтайском крае задаются вопросом, почему цены на газ так сильно отличаются в разных районах, сообщает " Черное и Белое Барнаул ".

Жители Алтайского края возмущенны разницей цен на газ в разных районах.

В Ключевском и Алейском районах цены на газ достигают почти 29 рублей за литр.

В Барнауле тем временем цена на газ - 23,40 рублей за литр.

Ранее мы рассказывали, почему на Алтае может сложиться дефицит популярной крупы, и вырастут ли цены.