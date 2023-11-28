Жители Алтайского края получили 36 млн рублей от СберСтрахования по полисам страхования жилья

СберСтрахование с начала года выплатила 36 млн рублей компенсаций по полисам страхования жилья в Алтайском крае. Из них 91% выплат пришёлся на полисы добровольного страхования, ещё 9% — на ипотечные страховые программы.

Чаще всего в регионе сталкивались со стихийными бедствиями (76% всех инцидентов) и заливами (22%). При этом самую большую компенсацию клиенты получили из-за пожара. Она составила более 1 млн рублей, пожар произошел в частном доме в селе Поспелиха в мае этого года. Средняя сумма выплат в регионе по инцидентам с жильём составила — 94 тыс. рублей.

В целом по стране СберСтрахование за 9 месяцев 2023 года выплатила 1 млрд рублей компенсаций по полисам страхования жилья. Из них 71% выплат пришёлся на полисы добровольного страхования, оставшиеся 29% — на ипотечные программы. Всего в компанию поступило более 10 тыс. обращений из-за таких происшествий.

По общему объёму выплат по России лидируют заливы — 40% всех компенсаций. Средняя выплата по ним — 53 тыс. рублей. Второе место по объёму выплат занимают пожары (30%). При этом средняя сумма выплаты намного больше — 390 тыс. рублей, поскольку огонь наносит значительно больший ущерб, чем вода. Доля стихийных бедствий в общем объёме — 20%, средняя выплата по ним — 115 тыс. рублей.

Алла Косоухова,

заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка:

Жители Алтайского края часто сталкиваются с проблемами с жильём из-за сезонных паводков. Устранение последствий в таком случае может обойтись достаточно дорого — средняя выплата при стихийных бедствиях в регионе составила 95 тыс. рублей. В подобных ситуациях выручает страховой полис: он поможет в кратчайшие сроки и без нервов восстановить свой дом.

Дмитрий Пурсанов,

директор розничного страхования СберСтрахования: