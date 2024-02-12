13 февраля
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Потребитель

Жители Алтайского края могут принять участие в проекте «Общепит»

УФНС России по Алтайскому краю приглашает жителей региона принять участие в отраслевом проекте «Общественное питание», сообщает пресс-служба ведомства.

Общепит. Люди.
Общепит. Люди.
Открытые источники.

Поучаствовать в проекте может любой желающий. Для этого нужно скачать на сайте ФНС России приложение «Проверка чеков», с помощью которого можно отсканировать любой чек и проверить на подлинность.

ФНС России ищет заведения общественного питания, которые не выдают покупателям чеки, либо печатают их имитацию.

Специалисты налоговой службы призывают владельцев кафе и ресторанов обеспечить применение кассовой техники, а потребителей услуг – требовать выдачу кассовых чеков.

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