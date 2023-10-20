Жители Алтайского края могут купить смартфон и получить до одного года бесплатной связи.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС Больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.
Наше новое предложение успело пройти тестирование — за несколько месяцев мы улучшили его и сделали ещё доступнее для покупателей. Пилотный проект, запущенный в июне этого года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оказался успешным. Теперь и жители Алтайского края смогут при покупке смартфона совершенно бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи, — комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Как работает программа:
- При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 3 месяца бесплатной связи;
- При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 6 месяцев бесплатной связи;
- При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 12 месяцев бесплатной связи.