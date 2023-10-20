21 октября
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Жители Алтайского края могут купить смартфон и получить до одного года бесплатной связи

Компания запустила программы бесплатной связи при покупке смартфона во всех регионах присутствия МТС. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев.

Жители Алтайского края могут купить смартфон и получить до одного года бесплатной связи.
Жители Алтайского края могут купить смартфон и получить до одного года бесплатной связи.
Фото предоставлено компанией МТС.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план «МТС Больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.

Наше новое предложение успело пройти тестирование — за несколько месяцев мы улучшили его и сделали ещё доступнее для покупателей. Пилотный проект, запущенный в июне этого года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, оказался успешным. Теперь и жители Алтайского края смогут при покупке смартфона совершенно бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС до одного года, не думая об оплате связи, — комментирует директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Как работает программа:

  • При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 3 месяца бесплатной связи;
  • При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 6 месяцев бесплатной связи;
  • При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» – 12 месяцев бесплатной связи.
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