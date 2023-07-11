Займы на карту в МФО: плюсы, как и где получить

Что лучше МФО или банк?
Микрофинансовые организации отличаются более лояльным отношением к потенциальным клиентам, поэтому обычно получить займ здесь гораздо проще, чем в банке. В чем это выражается:
- подтверждение дохода требуется не всегда;
- займы выдаются с 18 лет (в банках минимальная возрастная граница чаще всего равна 21 году);
- существуют специальные льготные и даже беспроцентные программы, например, для тех, кто берет заем впервые;
- получить займ на карту сбербанка (или любого другого банка) можно только по паспорту и онлайн, то есть, без личного посещения офиса МФО.
К минусам МФО можно отнести довольно высокие проценты, которые начисляются в случае просрочек платежа. Законодательно они не могут быть выше 0,8% в день. Избежать их можно, строго соблюдая условия, прописанные в договоре.
Может ли МФО отказать?
В редких случаях микрофинансовая организация может отказать в выдаче займа. Такое возможно, если вам необходима крупная сумма (в МФО можно получить не более 30-50 тысяч рублей) или при наличии проблемного кредитного рейтинга. В этих случаях можно попробовать обратиться в банк.
Как быстро подобрать МФО?
Если вы решили обратиться в МФО с целью получения займа, важно грамотно подобрать организацию. Сделать это человеку, не имеющему соответствующего опыта и знаний, бывает непросто. Помочь в этом может сервис Сравни.ру, на котором собраны все МФО с лицензией от ЦБ РФ. Здесь вы можете узнать всю информацию о конкретных микрофинансовых организациях, а также условиях предоставления средств в них. Например, где-то займ выдается по паспорту, где-то можно получить деньги под залог птс и т.д.
Также на сайте можно изучить рейтинги, составленные по отзывам людей. Также на портале запускается новая услуга — получение займа от МФО без скрытых комиссий и страховок, а также гарантированной защитой от обмана.