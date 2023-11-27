Займы без отказа: реально ли получить

Клиенты, чья кредитная история не отличается кристальной частотой, практически не могут рассчитывать на поддержку со стороны банков, поскольку в них проводится тщательная проверка, следствием которой становится отказ в выдаче денежных средств. Но что делать, если деньги нужны срочно, а до зарплаты еще далеко? В этом случае можно попробовать взять займ без отказа. Такая услуга доступна во многих МФО, о ее особенностях расскажем ниже.

Деньги. Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.