Завершены съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Видеосервисы Wink и more.tv объявили о завершении съемок восьмисерийной психологической драмы «Дело Германа» (18+) с Александром Яценко («Фишер», «Праведник»), Юлией Снигирь («Великая», «Казнь») и Михаилом Тройником («‎Библиотекарь», «‎Вызов»‎)‎ в главных ролях.

Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека.

Это история мстителя, психологическая драма с криминальным уклоном. О том, что происходит с человеком, который полностью отдается этой страсти, и как она его сжирает. Меня заинтересовала история, мне захотелось в ней сыграть. Очень простой критерий выбора, всегда им пользуюсь, — сказал исполнитель главной роли Александр Яценко.

У нас получился какой-то невероятный каст, с которым безумно интересно работать над сериалом, с ними каждую сцену можно снимать почти как самостоятельный короткий метр. Мне кажется жанр «Дело Германа» синтетическим: здесь и драма, и драмеди, и детектив, и элементы триллера. И, думаю, после съемочного процесса он трансформируется во что-то свое, — считает режиссер проекта Софья Райзман.