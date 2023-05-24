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Запускаем собственный сайт: какой хостинг выбрать

При разработке сайта его создатель сталкивается с большим количеством вопросов, и один из ключевых касается выбора хостинга. От него зависит качество работы ресурса, расходы на сопровождение, позиции в поисковиках и многое другое. Как правильно выбрать хостинг, отвечающий именно вашим требованиям и задачам, рассмотрим ниже.

Платный или бесплатный?

Хостинг может быть бесплатным и платным. Первые подходят для небольших информационных сайтов, личных страничек, блогов и т.д. Их отличает определенный набор стандартных параметров и ограниченный доступ к управлению. Часто к бесплатному хостингу можно прикрепить свой домен, поэтому такая услуга весьма востребована среди новичков. Отлично, если компания, предоставляющая услугу бесплатного хостинга, обеспечивает техническую поддержку, функцию резервного копирования, а главное — возможность перехода на платный тип обслуживания с переносом всех данных при необходимости. Как правило, такую «процедуру» проходят, когда проект набирает обороты и становится более успешным.

Платный хостинг обладает более обширным списком преимуществ.
Это:

  • сайт работает быстрее;
  • посторонней рекламы на нем нет;
  • техническая поддержка работает 24/7;
  • вы можете подобрать тариф, отвечающий вашим требованиям, а при необходимости, например, росте трафика, легко поменять его;
  • доменное имя пользователь выбирает сам;
  • создать сайт можно в максимально короткие сроки;
  • предоставляется широкий доступ к управлению и конструированию.

Полезный совет: в связи с ограничениями, вводимыми иностранными компаниями, отдавать предпочтению важно хостингу, физически расположенному на территории России.

Выгодная акция от компании SpaceWeb "СпейсВэб"

Если вы пока не определились с выбором фирмы-поставщика услуг, предлагаем поучаствовать в интересной акции: зарегистрируйте аккаунт на любом из тарифов следующих видов услуг:

  • Виртуальный хостинг;
  • Реактивный хостинг;
  • VPS/VDS (виртуальный выделенный/частный сервер);
  • Хостинг для 1С-Битрикс, WordPress (ВордПресс) прочие. КМС

Получите бесплатный тестовый период использования хостинга до 14 дней.
За указанный период вы легко разберетесь в плюсах и минусах платформы и сможете принять более обоснованное решение, касающееся выбора поставщика услуг.

Организатор ООО "СпейсВэб".

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