Запускаем собственный сайт: какой хостинг выбрать

Платный или бесплатный?
Хостинг может быть бесплатным и платным. Первые подходят для небольших информационных сайтов, личных страничек, блогов и т.д. Их отличает определенный набор стандартных параметров и ограниченный доступ к управлению. Часто к бесплатному хостингу можно прикрепить свой домен, поэтому такая услуга весьма востребована среди новичков. Отлично, если компания, предоставляющая услугу бесплатного хостинга, обеспечивает техническую поддержку, функцию резервного копирования, а главное — возможность перехода на платный тип обслуживания с переносом всех данных при необходимости. Как правило, такую «процедуру» проходят, когда проект набирает обороты и становится более успешным.
Платный хостинг обладает более обширным списком преимуществ.
Это:
- сайт работает быстрее;
- посторонней рекламы на нем нет;
- техническая поддержка работает 24/7;
- вы можете подобрать тариф, отвечающий вашим требованиям, а при необходимости, например, росте трафика, легко поменять его;
- доменное имя пользователь выбирает сам;
- создать сайт можно в максимально короткие сроки;
- предоставляется широкий доступ к управлению и конструированию.
Полезный совет: в связи с ограничениями, вводимыми иностранными компаниями, отдавать предпочтению важно хостингу, физически расположенному на территории России.
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