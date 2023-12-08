Задержка авиарейсов произошла в двух сибирских аэропортах

Причем рейс авиакомпании "Северный ветер" из Санкт-Петербурга должен был совершить посадку 7 декабря, но был перенесен на 15:40 (11:40 мск) 8 декабря.
Рейс авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска также должен был прибыть в Новокузнецк накануне и был перенесен на 8 декабря. Т
Из-за этого вылет самолетов в обратном направлении также произойдет с опозданием.
Ранее самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. На борту произошел помпаж обоих двигателей. Самолет вернулся в аэропорт в 7:04. Пассажиры вышли самостоятельно, пострадавших нет.