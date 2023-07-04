Яркие эмоции. Как прошел тест-драйв OMODA S5 в Барнауле

Автомобиль — не роскошь. Впрочем, если речь об OMODA S5, то и роскошь тоже. Эта новинка совсем недавно появилась в дилерской сети Автоцентра АНТ, который любезно предоставил altapress.ru возможность протестировать ее в полевых условиях.

Классный дизайн

Седан OMODA S5 сразу привлекает внимание своим внешним видом. Фирменная футуристическая решетка радиатора, плавные уверенные обводы кузова, современные светодиодные линзованные фары. Даже антенну GPS я сперва принял за некую аэродинамическую деталь.

Вместе с тем, дизайн автомобиля тонко продуман и избавлен от всех лишних деталей. По сути, он представляет собой функциональный минимализм, отражая тенденции настоящего и атмосферу будущего.

Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.

Комфортная посадка

Для небольшого седана в салоне оказалось весьма просторно. Водительское место имеет множество регулировок, сиденье двигается как по горизонтали, так и по вертикали, руль тоже легко подогнать под себя.

Даже крупному мужчине ростом почти 2 м и весом 140 кг не составило труда добиться удобной посадки. На заднем сидении места также достаточно, пассажиры не упираются коленями. Сами кресла удобные, мягкие, не скользят и тоже имеют массу регулируемых параметров.

Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.

Покоряя дороги города

OMODA S5 — это автомобиль, в первую очередь, для современного городского жителя, хотя и на загородных дорогах он держится вполне уверенно — мягкая подвеска позволяет. Но в слишком крутые буераки на нем лучше, конечно, не заезжать.

Что касается города, то даже при полной загрузке (трое взрослых мужчин, один из которых имеет особо крупные габариты) автомобиль идет очень уверенно. Комфортное управление обеспечивает легкий руль с электроусилителем.

К слову, автомобиль оборудован весьма вместительным багажником, причем с двойным дном — под ним скрывается запасное колесо, не мешая использованию полезного объема.

Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.

Автомобиль-гаджет

Все технологии, которые помогают водителю OMODA S5, сложно даже перечислить. Весь автомобиль — это один большой высокотехнологичный гаджет, в котором есть решительно все — от систем круиз-контроля до контроля слепых зон. Их элементы расположены на зеркалах заднего вида и хорошо бросаются в глаза. Зеркала, кстати, обеспечивают прекрасный обзор.

В OMODA S5 есть:

Адаптивный круиз-контроль АСС

Система помощи в пробках TJA / Интеллектуальный ассистент круиза ICA

Система автоматического экстренного торможения AEB

Система предупреждения о столкновении спереди FCW

Предупреждение о покидании полосы LDW

Система помощи при смене полосы LCA

Система помощи при перестроении LDP / Система аварийного удержания в полосе ELK

Автоматическое переключение ближнего / дальнего света IHC

Система контроля слепых зон BSD

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении RCTA

Помимо всего вышеперечисленного, OMODA S5 имеет массу приятных мелочей, которые все вместе складываются в атмосферу тотального комфорт — это и системы обогрева, и бесключевой завод, и стильный люк с электроприводом, и много чего еще.

Технологичность повсюду

Между передними сиденьями расположена площадка для телефона, под которой скрывается беспроводная зарядка, за рулевым колесом находится экран, на который выводятся основные показатели автомобиля. Правее имеется крупная интерактивная панель.

На панель выводится 3D-изображение автомобиля с круговым обзором. Это незаменимая технология для тех, кто стал водителем не столь давно, с ней намного удобнее парковаться или проезжать по тесному, заставленному машинами двору.

Кроме того, панель открывает доступ к управлению мультимедийными системами — здесь можно переключать музыкальные треки или радиостанции, запускать видео или подключать сторонние устройства через Bluetooth.

Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв OMODA S5 в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.

Безопасность

Что касается безопасности, то OMODA S5 в этом плане позволяет не беспокоиться. Машина хорошо слушается руля, плавно разгоняется, уверенно тормозит. По ощущениям тормоза работают на очень хорошем уровне, превосходя многих конкурентов, ремни безопасности также держат четко.

Если обратиться к техническим характеристикам, то обнаружится, что каркас кузова имеет высокую прочность, кроме того, автомобиль оснащен системой контроля температуры и давления в шинах. OMODA S5 оборудована шестью подушками безопасности.

Кому подойдет OMODA S5

Нужно понимать, что универсальных решений не существует, и каждый автомобиль предназначен для своего конкретного сегмента. Вместе с тем, возможности OMODA S5 делают круг его пользователей максимально широким.

Автомобиль вполне подойдет как мужчинам, так и женщинам со средним уровнем дохода. Он будет удобен тем, кто ведет активный образ жизни, ценит и любит современные технологии и не боятся опережать время.

Возможность провести тест-драйв OMODA S5 — отнюдь не эксклюзивная привилегия журналистов. Проверить машину в деле могут все желающие, связавшись с сотрудниками Автоцентра АНТ.